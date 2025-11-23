Ballando con le stelle Barbara D' Urso e il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli

L'edizione 2025 dello show condotto da Milly Carlucci continua a far parlare di sé, soprattutto per i continui battibecchi tra la concorrente e il giudice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ballando con le stelle, Barbara D'Urso e il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli

Argomenti simili trattati di recente

“Ballando con le stelle” - 10 giorni Mia mamma è andata in pensione 8 giorni fa e appena ha potuto è scesa da me a Roma per stare più serena lei e per fare felice me. È stato bellissimo ieri averla in studio, è stato divertente costringerla a farsi truccare (lei che - facebook.com Vai su Facebook

Grandi ascolti in prima serata per Milly Carlucci e "Ballando con le Stelle" che sale al 26,3% di share e ottiene 2 milioni 780 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Ballando con le stelle , Barbara D'Urso e il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli - L'edizione 2025 dello show condotto da Milly Carlucci continua a far parlare di sé, soprattutto per i continui battibecchi tra la concorrente e il giudice ... Scrive vanityfair.it

Ballando, gelo Lucarelli-D’Urso: “Sei una scostumata”. E spunta un post al veleno contro i giudici - Nella puntata di ieri del dance show, la giurata e la concorrente si sono scontrate sollevando l'ennesima polemica di fuoco. Riporta libero.it

Puntata rovente a Ballando con le Stelle: fuoco e fiamme tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli - Ballando con le Stelle: lo scontro acceso tra Lucarelli e D’Urso infiamma la diretta. Riporta notizie.it