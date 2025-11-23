Avellino 45 anni dopo | memoria e responsabilità civile a quarantacinque anni dal sisma del 1980

Avellinotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarantacinque anni dal terremoto che nel 1980 devastò l’Irpinia, Avellino affida a una mostra pubblica il compito di riportare quel passaggio storico al centro di una riflessione più ampia. Non si tratta soltanto di una commemorazione, ma dell’occasione per interrogarsi, ancora una volta, sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

avellino 45 anni dopo memoria e responsabilit224 civile a quarantacinque anni dal sisma del 1980

© Avellinotoday.it - Avellino, 45 anni dopo: memoria e responsabilità civile a quarantacinque anni dal sisma del 1980

Approfondisci con queste news

avellino 45 anni dopoTerremoto 80, l'iniziativa INGV a 45 anni dal sisma in Irpinia per prevenire e ricordare - 9 che sconvolse l’Appennino meridionale, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) propone una serie di iniziative volte ... Scrive msn.com

avellino 45 anni dopoIrpinia, 45 anni dopo: la ferita che non si chiude. E il ricordo di Castellammare di Stabia che tremò con lei - 34 di una fredda domenica di novembre, la terra tremò e l’Irpinia venne travolta da una delle tragedie più profonde della storia repubblicana. Riporta stabiachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino 45 Anni Dopo