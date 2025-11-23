Autostrada A1 | chiusura notturna del tratto di allacciamento Panoramica località Aglio-La Quercia
Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
- Autostrada chiusa nella notte - Varie notti di chiusura tra Rovigo e Villamarzana. #autostradaA13 #villamarzana #chiusurenotturne - facebook.com Vai su Facebook
A1, chiusura notturna del tratto tra Ferentino e Anagni - Contestualmente rimarrà chiusa anche l'area di servizio "La macchia ovest" con chiusura, a partire dal tardo pomeriggio, del parcheggio per mezzi pesanti ... Scrive ciociariaoggi.it
Tir in fiamme nella notte, riaperto tratto A1 nel Fiorentino - Reggello dopo la chiusura notturna causata da un mezzo pesante in fiamme: traffico rallentato su più punti in dir ... Riporta controradio.it
Autostrada: lavori notturni e chiusura della stazione Calenzano-Sesto Fiorentino - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22- Si legge su piananotizie.it