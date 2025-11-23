Atti vandalici e sporcizia i volontari per protesta tengono chiuso il campo da calcetto

È stato riqualificato da poco e riaperto al pubblico il 13 settembre. Parliamo del “Parco di Valerio”, un’area ludica, con tanto di campo calcetto, che sorge su via Percile, a Setteville Nord, nel quartiere Marco Simone, su via Percile. Specialmente nei weekend, tanti giovani si ritrovano per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Atti vandalici e sporcizia, i volontari per protesta tengono chiuso il campo da calcetto

News recenti che potrebbero piacerti

Recenti atti vandalici: l'Amministrazione al lavoro per tutelare il territorio comunale Nelle ultime settimane il nostro Comune ha purtroppo dovuto fare i conti con alcuni episodi di inciviltà che hanno coinvolto il nostro patrimonio pubblico. Due in particolare ha Vai su Facebook

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Atti vandalici nell'area Sic contigua al Parco dell'Aveto. Selena Candia (Avs) presenta un'interrogazione @SelenaCandia4 regione.liguria.it/homepage-consi… Vai su X

Degrado e atti vandalici. Chiodi sulla carreggiata. Diverse le auto colpite: "È un atto volontario" - Tra le vie Compagnoni e Fenulli anche delle puntine in mezzo alla strada, che hanno colpito diverse persone di passaggio in un’area spesso ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Vecchiazzano, ancora atti vandalici nel quartiere - Martedì, intorno alle 14, l’area sagre del quartiere Vecchiazzano è stata oggetto di alcuni atti vandalici. Da ilrestodelcarlino.it

Atti vandalici nei giardini in città: “Più telecamere come deterrente” - Cestini dell’immondizia dati alle fiamme, scivoli rotti, panchine e tavoli rovinati. Riporta torino.repubblica.it