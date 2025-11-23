Atalanta Palladino | Vi sono stati tanti meriti del Napoli mi porto a casa un gran secondo tempo
Raffaele Palladino, allenatore dell’ Atalanta, al termine del match -perso con il punteggio di 3-1- contro il Napoli, è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: Palladino sulla scelta di schierare Pasalic titolare e non un vero centravanti. “A Non l’abbiamo messo in condizioni di potersi esprimere, l’abbiamo cercato solo con palle sporche e non è quello che poteva fare. Nel secondo tempo Scamacca ci ha dato una grande mano. Mi porto a casa un gran secondo tempo, ci sono cose su cui lavorare ma anche cose positive che mi porto a casa “. 🔗 Leggi su Parlami.eu
