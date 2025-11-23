Assunzioni docenti | confermata la ripartizione 50% da GAE e 50% da graduatorie di merito Pillole di Question Time

Nel question time del 17 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema centrale per le immissioni in ruolo nel comparto scolastico. In particolare, si è discusso della possibilità di modifiche alla percentuale di assunzioni riservata alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e alle graduatorie di merito concorsuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.scuolainforma.news/piano-assunzioni-docenti-per-il-triennio-2025-28-il-numero-dei-posti-e-la-loro-distribuzione/ - facebook.com Vai su Facebook

Assunzioni scuola ultime news: 'Docenti abilitati, fate domanda', ecco dove, come e perchè - 142 i posti che, secondo la rivista Tuttoscuola, che non verranno coperti anche dopo il piano straordinario assunzioni previsto dalla riforma scolastica: infatti, se si confrontano gli ... Segnala it.blastingnews.com

Scuola, Valditara annuncia per 54mila assunzioni per i docenti. I sindacati: “Ma resta il precariato” - Oltre 54mila nuovi posti di lavoro: è quanto è stato previsto nel Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, firmato dal ... Da fanpage.it

Assunzione di oltre 13mila docenti per il sostegno, le associazioni: “Non sono risolutive” - 860 sul sostegno, ma le reazioni sono contrastanti in merito alla situazione degli studenti con disabilità nelle scuole ... Secondo ilfattoquotidiano.it