Assistenza oncologica torna la campagna Lilt Una Stella per la speranza

LECCE – Per il 34esimo anno consecutivo torna l’iniziativa che unisce la tradizione natalizia alla solidarietà: la campagna “Una Stella per la speranza” promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Lecce. Acquistando una tradizionale Stella di Natale, i cittadini del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Assistenza oncologica, torna la campagna Lilt “Una Stella per la speranza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Acquistare una “Stella di Natale” per sostenere i servizi gratuiti di Prevenzione e Assistenza Oncologica e la dotazione tecnologica del “Centro Ilma”. Vai su Facebook

Assistenza oncologica, torna la campagna Lilt “Una Stella per la speranza” - Con 10 euro per ogni Stella di Natale, i cittadini del Salento possono contribuire concretamente al mantenimento e al potenziamento dei servizi gratuiti offerti dall’associazione. Come scrive lecceprima.it

“Una Stella per la Speranza”: al via la 34^ campagna di solidarietà della Lilt di Lecce - Acquistare una “Stella di Natale” per sostenere i servizi gratuiti di Prevenzione e Assistenza Oncologica e la dotazione tecnologica del &ldquo ... Riporta leccesette.it

Assistenza oncologica a domicilio e prevenzione: il nuovo progetto di Fondazione ANT - Garantire cure oncologiche accessibili e prevenzione su larga scala è una delle sfide più urgenti per il sistema sanitario italiano. Scrive iodonna.it