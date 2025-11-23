Assistenza domiciliare integrata i disagi dei pazienti dimessi dagli ospedali

Messinatoday.it | 23 nov 2025

Le segnalazioni raccontano di un servizio che fino a poco tempo fa funzionava bene. Parliamo dell'assistenza domiciliare integrata una volta che il paziente, su documentazione dell'ospedale e del medico di famiglia, rientra a casa. Secondo quanto descritto si registrano notevoli ritardi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

assistenza domiciliare integrata i disagi dei pazienti dimessi dagli ospedali

