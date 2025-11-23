Assistenza domiciliare integrata i disagi dei pazienti dimessi dagli ospedali
Le segnalazioni raccontano di un servizio che fino a poco tempo fa funzionava bene. Parliamo dell'assistenza domiciliare integrata una volta che il paziente, su documentazione dell'ospedale e del medico di famiglia, rientra a casa. Secondo quanto descritto si registrano notevoli ritardi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Nel 2023 l’assistenza domiciliare integrata ha coinvolto oltre 1,6 milioni di persone, in gran parte anziani, con una media di 14 ore l’anno per assistito, di cui 9 ore infermieristiche, 3 riabilitative e 2 erogate da altre figure. I dati emergono dal rapporto Ocse dedi Vai su Facebook
L’Italia deve accelerare sulla riorganizzazione dell’assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’ @OECD. giornaleradiosociale.it/notizie/non-au… Vai su X
Assistenza domiciliare integrata, il rapporto di Cittadinanzattiva - Sempre più costi e disagi a carico delle famiglie, anche se esiste il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI). Riporta vita.it
Assistenza domiciliare. L’Ocse dedica un focus all’Italia: “Sistema troppo frammentato, serve una ‘ricomposizione’ tra sanità e sociale” - Tra le persone con più di 65 anni, il 13,7% presenta almeno una limitazione nelle attività della vita quotidiana (ADL) e il 15,9% in quelle strumentali (IADL). Si legge su quotidianosanita.it
Assistenza domiciliare? Finite le ore per le cure palliative, il peso ricade sulle famiglie. Demagri: "Mancano operatori e fondi per i malati più fragili" - Terminate le ore pagate dall'azienda sanitaria, molte famiglie si trovano senza il personale per l'assistenza domiciliare integrata e le cure palliative. Lo riporta ildolomiti.it