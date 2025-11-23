Si avvicina il Natale e Lidl rinnova l’esposizione con nuovi prodotti già presenti nei punti vendita. Alcuni hanno davvero un prezzo conveniente Il Natale è sempre più vicino e nelle case degli italiani è ormai imminente il momento di far spazio all’albero e ai consueti addobbi per la festa. Nei giorni precedenti all’allestimento, spesso si. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Assalto a Lidl, costano meno di 3 euro: stanno andando a ruba