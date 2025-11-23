Ascolti TV Total Audience | Sabato 22 Novembre 2025 | La Forza di una Donna +44K è il programma in crescita maggiore

Nella serata di ieri, sabato 22 novembre 2025, Rai1 ha confermato il successo di Ballando con le Stelle, trasmesso in total audience. Dopo il segmento Tutti in Pista, il talent ha raggiunto 3.644.000 spettatori con uno share del 19,93% dalle 21:25 alle 22:31. La diretta principale, dalle 22:31 fino all’1:30, ha intrattenuto 2.680.000 spettatori, pari al 24,24% di share. Su Canale5, invece, Tú Sí Que Vales continua a dominare la serata, registrando 4.445.000 spettatori e il 28,74% di share dalle 21:31 alle 00:17, mentre il segmento Buonanotte ha ottenuto 1.932.000 spettatori con il 26,36%. Per quanto riguarda le altre reti: Rai2 con S. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Sabato 22 Novembre 2025: “La Forza di una Donna” (+44K) è il programma in crescita maggiore

