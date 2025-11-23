Asciano, 23 novembre 2025 – «Ho posteggiato perché mi ero dimenticato di prendere alcune cose che mi servivano per la cena. Ho notato uno uscire veloce, aveva l’ombrello bianco, l’ha anche abbassato coprendosi», racconta Fernando Remigi che è arrivato alla Coop intorno alle 19.25. Non poteva certo immaginare che potesse essere proprio il malvivente che, secondo il racconto subito circolato anche sui social, verso l’ora di chiusura è entrato con un passamontagna, armato di pistola. Da stabilire se fosse vera oppure falsa, questo emergerà dalle indagini dei carabinieri subito avvertiti dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Asciano, rapina alla Coop con la pistola: rubati i soldi delle casse