All'Emirates si è respirata l'aria delle grandi occasioni. Il Derby del Nord di Londra torna a tingersi di rosso, e stavolta lo fa con una nettezza che lascia pochi appigli al dibattito: Arsenal 4, Tottenham 1. Una vittoria larga, pesante, simbolica. E soprattutto conferma di una sensazione che aleggiava già da settimane: i Gunners sono i principali candidati al titolo della Premier League. Premier League 23 Novembre 2025 - 17:30 Arsenal 1.88 xG 0.07 4 1 Tottenham Eze, una notte da re: tripletta e consacrazione. A sbloccare il derby ci ha pensato Trossard al 36', rompendo l'equilibrio con uno dei suoi inserimenti chirurgici.

© Serieagoal.it - Arsenal devastante nel Derby del Nord: Tottenham travolto 4-1, Eze illumina Londra con una tripletta