Arriva la fascetta anticontraffazione sul di prosecco DOC | cos’è e come riconoscerla

Visualizza questo post su Instagram È stata applicata la nuova fascetta di Stato sulle prime bottiglie di Prosecco DOC. Prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è progettata come uno strumento anticontraffazione e di tracciabilità. L’evento di lancio, avvenuto al Museo della Zecca a Roma, ha visto la partecipazione di istituzioni e rappresentanti della filiera e ha segnato l’avvio di una sperimentazione che potrebbe estendersi ad altri vini DOP e DOCG. Che cosa è la “fascetta di Stato” anticontraffazione. La fascetta di Stato è una sorta di sigillo anti frode, che verrà applicata sul collo delle bottiglie Prosecco DOC come garanzia di tracciabilità, certificando l’autenticità del vino e l’alta qualità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

