Arezzo espugnata anche Ascoli | primato consolidato in serie C
Ascoli – Arezzo 0-2 ASCOLI: Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (30’st Guibre); Milanese (30’st Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (39’st Chakir), D’Uffizi (39’Oviszach); Gori. A disposizione: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Corradini, Zagari. All: Tomei. AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione (21’st Eklu), Chierico; Pattarello (33’Tito), Djamanca (33’st Gigli), Tavernelli; Cianci (24’st Ravasio). A disposizione: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Ferrara All: Bucchi. ARBITRO: Castellone di Napoli RETI: 28’st Pattarello, 39’st Chierico NOTE: spettatori 10794. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
