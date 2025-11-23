Ascoli 0 E L’Arezzo a +3 sulla seconda e a +7 sullo stesso Ascoli Preparata, studiata e realizzata in una giornata incorniciata dalle montagne innevate e da un sole primaverile. Uno stantuffo incontenibile tra Varela e Tavernelli sulla destra ha subito messo in soggezione l’Ascoli; a sinistra un Pattarello leggermente più arretrato, e davanti c’era pure Cianci a far da torre. Sapevo che ci avrebbe stupito con qualche novità: Varela dall’inizio e, sulla fascia sinistra, la scelta di schierare Righetti e Tito insieme, per contenere un eventuale ritorno degli avversari, domati — per non dire dominati — da uno staff di strateghi e dalla voglia di giocarsela da parte di mister Bucchi e degli stessi giocatori, che hanno eseguito ogni disegno alla perfezione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo da impazzire: vetta blindata e Ascoli zittito!