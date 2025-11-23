Antifascisti contro Casapound Guerriglia urbana a Genova | Foto
Scontri tra dimostranti e forze dell’ordine, otto poliziotti feriti. La questura lo rende noto 12 ore dopo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dopo gli scontri nati dal presidio della sede di CasaPound, il sindacato di polizia chiede chiarimenti alla Questora sull'autorizzazione «degli strumenti di legittima difesa» che a suo dire sarebbe stata tardiva, mentre gli antifascisti annunciano una nuova mobilit - facebook.com Vai su Facebook
A Cagliari la polizia è intervenuta con idranti e lacrimogeni per separare il presidio antifascista dal corteo del Blocco Studentesco–CasaPound, movimento di estrema destra. I due gruppi, radunati a poca distanza, sono stati tenuti divisi dalle forze dell’ordine in Vai su X
Manifestazione contro Casapound a Genova, guerriglia urbana alla Foce - Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Scontri manifestazione contro Casapound, otto feriti tra le forze dell'ordine. Indaga la Digos - Circa 150 manifestanti della Rete Genova Antifascista hanno cercato di avvicinarsi alla sede di via Montevideo. Riporta rainews.it
Notte di scontri in piazza Alimonda per la riunione di Casapound: otto agenti feriti - Scontri tra la polizia e manifestanti antifascisti sabato sera in piazza Alimonda nel corso di un presidio di protesta organizzato contro la riunione che si stava tenendo nella sede di Casapound ... Riporta msn.com