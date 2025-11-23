ANSA scambia Ivana Spagna con Wanda Fisher | scoppia la lite social alla camera ardente di Ornella Vanoni
Alla camera ardente di Ornella Vanoni, l'ANSA scambia Ivana Spagna con Wanda Fisher. Lo scambio scatena uno scontro social tra le due cantanti che si accusano reciprocamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In memoria del medico luminare Giovanni Scambia, figura di riferimento per la ricerca e la cura delle donne, è nata la Fondazione Scambia. Mantenere vivo quel modello di medicina 'che cura la persona, non solo la malattia' è tra gli obiettivi. #ANSASalute Vai su X
Capodanno a Salerno con Mahmood. Il sindaco, festeggeremo anno con artista molto amato #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
ANSA scambia Ivana Spagna con Wanda Fisher: scoppia la lite social alla camera ardente di Ornella Vanoni - Lo scambio scatena uno scontro social tra le due cantanti che si accusano reciprocamente. Come scrive fanpage.it