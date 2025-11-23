Annalisa ed Elodie duettano e rendono omaggio a Ornella Vanoni
La sera di ieri ha visto un momento di grande commemorazione nel panorama musicale italiano, con due artiste di rilievo che hanno deciso di rendere omaggio a una figura iconica della musica nazionale. L’evento ha coinvolto anche il pubblico, attratto dall’emozionante performance condivisa sui social e dai media. Di seguito si analizzano i dettagli di questa serata, le reazioni alla scomparsa di Ornella Vanoni e le iniziative delle artiste coinvolte. omaggio a Ornella Vanoni da Annalisa ed Elodie. la scomparsa di Ornella Vanoni. Venerdì sera, il mondo della musica italiana ha perso una delle sue protagoniste più longeve: Ornella Vanoni, venuta a mancare all’età di 91 anni nella sua residenza di Milano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
