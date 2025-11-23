Animal Crossing, dal suo debutto nel mercato giapponese su Nintendo 64, si può considerare un esempio emblematico della coerenza e della capacità di evoluzione di Nintendo. Nel corso degli anni, ogni versione ha mantenuto elementi distintivi, adattandosi ai diversi dispositivi, dalle console domestiche alle portatili, fino al mondo mobile. In questo contesto, uno dei titoli più amati rimane Animal Crossing: Wild World, uscito 20 anni fa in Giappone e poi in Occidente a pochi giorni dalla sua pubblicazione. Questo articolo analizza le caratteristiche che rendono questo gioco ancora attuale e interessante, esplorando anche i limiti e i punti di forza di una versione che regala un’esperienza duratura e autentica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Animal crossing wild world il fascino che dura da 20 anni