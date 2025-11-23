Andrea Vavassori | Grande Cobolli Berrettini garanzia | fortunati a vivere in quest’epoca

Andrea Vavassori non è sceso in campo durante le Finals della Coppa Davis: l’Italia non ha mai avuto bisogno di ricorrere al doppio nei tre confronti disputati questa settimana sul cemento indoor di Bologna. Il piemontese, che avrebbe giocato in coppia con Simone Bolelli dopo aver raggiunto le semifinali delle ATP Finals, è rimasto in panchina a sostenere i propri compagni e ha potuto mettere le mani sull’Insalatiera grazie ai singolari vinti da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli contro Austria, Belgio e Spagna. Andrea Vavassori ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “ La cosa più bella è che siamo cresciuti insieme, siamo un gruppo di amici con unità di intenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

