Andrea Vavassori | Grande Cobolli Berrettini garanzia | fortunati a vivere in quest’epoca
Andrea Vavassori non è sceso in campo durante le Finals della Coppa Davis: l’Italia non ha mai avuto bisogno di ricorrere al doppio nei tre confronti disputati questa settimana sul cemento indoor di Bologna. Il piemontese, che avrebbe giocato in coppia con Simone Bolelli dopo aver raggiunto le semifinali delle ATP Finals, è rimasto in panchina a sostenere i propri compagni e ha potuto mettere le mani sull’Insalatiera grazie ai singolari vinti da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli contro Austria, Belgio e Spagna. Andrea Vavassori ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “ La cosa più bella è che siamo cresciuti insieme, siamo un gruppo di amici con unità di intenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SPORT • Campioni del Mondo! l'Italia vince la 4^ Coppa Davis a Bologna dai nostri italiani Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. - facebook.com Vai su Facebook
Ancora nostra, questa volta a nostra Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli regalano all’Italia la quarta Coppa Davis della sua storia #DavisCup Vai su X
Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego in finale di Coppa Davis - I due piemontesi in panchina tifano, trepidano ed esultano con i compagni dopo la qualificazione ai danni del Belgio ... Riporta rainews.it
Coppa Davis, Berrettini e Cobolli travolgono la Spagna: terzo titolo consecutivo per l'Italia - L'Italia si conferma campione del mondo conquistando la terza Coppa Davis consecutiva trascinata da un Berrettini che si conferma certezza e da un Cobolli che non molla mai ... Come scrive sport.virgilio.it
Coppa Davis, Cobolli: "Era il mio sogno, siamo una squadra unita" - La squadra azzurra si gode il trionfo: "Sono fiero di tutti noi, ma il merito e anche di un pubblico fantastico" ... Secondo msn.com