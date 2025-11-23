Andrea Delogu sul rapporto con Nikita Perotti a Ballando | Non so cosa saremo Ciò che stiamo vivendo non è Tv

Andrea Delogu parla del legame con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle. Un rapporto che è diventato più solido soprattutto dopo la scomparsa del fratello della conduttrice, tragedia che li ha "uniti ancor di più" visto il grande supporto emotivo che il ballerino è riuscito a trasmetterle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

