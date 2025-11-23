Andrea Delogu parla della famiglia | Ci siamo riscoperti nel dolore sono stati fondamentali dopo il lutto

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mamma di Andrea Delogu è venuta a sostenerla tra il pubblico durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Per la concorrente, la famiglia è stata fondamentale dopo il recente lutto vissuto: "La mia famiglia si è riscoperta nel dolore più dilaniante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

andrea delogu parla famigliaAndrea Delogu parla della famiglia: “Ci siamo riscoperti nel dolore, sono stati fondamentali dopo il lutto” - La mamma di Andrea Delogu è venuta a sostenerla tra il pubblico durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle ... fanpage.it scrive

andrea delogu parla famigliaAndrea Delogu adesso ritrova la sua famiglia e prova ad andare avanti - Le dolcissime parole di Andrea Delogu sulla sua mamma e sulla famiglia che dopo il lutto, è unita più che mai Ieri sera a Ballando con le stelle, c’era la sua mamma a tifare per quella figlia bravissi ... Segnala ultimenotizieflash.com

Andrea Delogu, il regalo della madre (e l'incontro con Milly Carlucci). Poi le parole: "La mia famiglia si è riscoperta nel dolore più dilaniante" - Un altro spettacolo è stato portato a termine, ma ieri sera per Andrea Delogu è stato diverso: nel pubblico c'era sua madre. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Parla Famiglia