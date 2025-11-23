Andrea Delogu emoziona a Ballando l’infanzia a San Patrignano | ‘Mi ha insegnato ad essere umana’

L’esibizione che apre il cuore del pubblico. Dopo le commoventi parole in memoria del fratello Evan, scomparso poche settimane fa in un incidente stradale Andrea Delogu è stata protagonista di un racconto intimo ed emozionate nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 22 novembre. Prima della sua esibizione con Nikita Perotti – sulle note di Due Vite di Mengoni – la conduttrice ha scelto di raccontare un frammento essenziale della sua vita: i suoi primi dieci anni trascorsi nella comunità di San Patrignano. Un racconto intimo, autentico, che ha catturato il pubblico in studio e quello da casa, trasformando la pista da ballo in un luogo di memoria e verità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

