Anche Sinner fa festa dalle vacanze | Complimenti per questa vittoria incredibile

Il n.1 d'Italia, grande assente sul campo, fa subito sentire la sua vicinanza al gruppo vincitore per il terzo anno di fila. E ha avuto ragione lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anche Sinner fa festa dalle vacanze: "Complimenti per questa vittoria incredibile"

News recenti che potrebbero piacerti

Velletri in festa per San Clemente! Il Vescovo cita Sinner: “Uscite dalla zona di comfort per puntare in alto” Cattedrale gremita questa mattina per la Festa di San Clemente, Patrono di Velletri. Durante la Messa delle 10, Mons. Stefano Russo ha sorpreso t - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle della settimana: Sinner da record, fa festa l'Italia del tennis - Vai su X

Anche Sinner fa festa dalle vacanze: "Complimenti per questa vittoria incredibile" - 1 d'Italia, grande assente sul campo, fa subito sentire la sua vicinanza al gruppo vincitore per il terzo anno di fila. Riporta msn.com

Sinner incontenibile sul campo da golf, Cahill mostra cosa fa in vacanza: molto meglio di un anno fa - Sinner si rilassa sul green: Cahill mostra il colpo “in corsa” diventato virale durante le vacanze sul Garda. Secondo msn.com

Sinner ora vola in vacanza, destinazioni da sogno per Jannik e la fidanzata - Sinner e Laila Hasanovic, dopo il trionfo a Torino è tempo di vacanza: le indiscrezioni suggeriscono una destinazione da sogno ... Lo riporta tennisfever.it