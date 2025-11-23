Amt3 | Sosta responsabilmente Dove si concentreranno gli accertatori
La campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” di Amt3 continua a coinvolgere gli automobilisti veronesi, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e un utilizzo consapevole degli spazi di parcheggio. L'azienda ha annunciato che in questa settimana (a partire da lunedì 24. 🔗 Leggi su Veronasera.it
