Amt3 | Sosta responsabilmente Dove si concentreranno gli accertatori

Veronasera.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” di Amt3 continua a coinvolgere gli automobilisti veronesi, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e un utilizzo consapevole degli spazi di parcheggio. L'azienda ha annunciato che in questa settimana (a partire da lunedì 24. 🔗 Leggi su Veronasera.it

amt3 sosta responsabilmente dove si concentreranno gli accertatori

© Veronasera.it - Amt3: «Sosta responsabilmente». Dove si concentreranno gli accertatori

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Amt3 Sosta Responsabilmente Concentreranno