Amici 25 puntata 23 novembre con Noemi Mannoia Fulminacci
Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 saranno ospiti in studio Noemi, Fiorella Mannoia e Fulminacci. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Amici 25, talent show di Canale5, in onda a partire dalle ore 14.00 di domenica 23 novembre, condotto da Maria De Filippi. Per la categoria canto ci saranno Noemi, in tour nei teatri e che, oltre a valutare gli allievi, presenta il singolo Bianca. Attesa anche Fiorella Mannoia, mentre per la danza ascolteremo la star spagnola di ballo Sergio Bernal. In studio anche il cantautore Fulminacci che si esibirà con il brano Niente di particolare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
