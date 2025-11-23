ambush film trama cast finale location riprese su prime video

prime video arricchisce il catalogo con il film di guerra ambush. Prime Video amplia il proprio assortimento di titoli aggiungendo Ambush, un intenso film del 2023 appartenente al genere action war movie. La pellicola mette in scena un racconto drammatico ambientato nella guerra del Vietnam, raccontando le vicende di un plotone americano alle prese con condizioni estreme e situazioni di grande pericolo. Nel corso di questa narrazione, vengono rappresentate le sfide di soldati coinvolti in una delle campagne più dure e sanguinose del conflitto, evidenziando non solo gli aspetti bellici ma anche le tensioni emotive e morali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

