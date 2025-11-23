Ambrosini su Inter-Milan | Ecco per chi è più importante il derby Su Bartesaghi dico…

Pianetamilan.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e attuale opinionista di DAZN, ha parlato del prepartita del derby tra Inter e i rossoneri, in programma questa sera a San Siro e valevole per la 12a giornata di Serie A. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini su inter milan ecco per chi 232 pi249 importante il derby su bartesaghi dico8230

© Pianetamilan.it - Ambrosini su Inter-Milan: “Ecco per chi è più importante il derby. Su Bartesaghi dico…”

Contenuti che potrebbero interessarti

ambrosini inter milan 232Ambrosini su Modric: "Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, &#232; il leader carismatico del Milan" - Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a Repubblica del derby di domenica tra Inter e Milan: "L’Inter, che ama manovrare, attaccherà. Da milannews.it

ambrosini inter milan 232Inter-Milan, Ambrosini: “Chi vince? Non ci becco mai: ad esempio domenica pensavo che…” - Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Lo riporta msn.com

ambrosini inter milan 232CdS - Barella vs Milan: c'&#232; un tabù da sfatare. Solo Ambrosini peggio di lui - Zero gol in 26 incroci: questo il curioso dato di Nicolò Barella con il Milan, la squadra che più ha sfidato ma alla quale ancora non è riuscito a segnare con la ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Inter Milan 232