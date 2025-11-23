Amazon avverte milioni di utenti | Non toccate quel telefono è un pericolo reale
Allerta sicurezza per il Google Pixel 6a: rischio surriscaldamento batteria, richiamo ufficiale e aggiornamento software urgente. Ecco cosa fare se possiedi il dispositivo. Un allarme di sicurezza di rilevanza globale è stato lanciato da Google e diffuso tramite la piattaforma di vendita online Amazon, riguardante il noto smartphone Google Pixel 6a. Milioni di utenti sono stati avvertiti di un serio rischio di surriscaldamento della batteria, potenzialmente capace di provocare danni gravi o addirittura incendi. L’invito che giunge da entrambe le società è perentorio: “Non utilizzate assolutamente il dispositivo”. 🔗 Leggi su Screenworld.it
