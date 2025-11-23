Amanuel domina a 18 anni la Cinque Mulini Aouani riporta l’Italia sul podio dopo l’exploit di Tokyo

Saymon Amanuel batte un po’ a sorpresa il favorito Matthew Kipkoech Kipruto e si aggiudica la Cinque Mulini 2025, grande classica lombarda giunta alla 93ma edizione e valevole come tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. Il giovane talento eritreo, quarto dodici mesi fa a San Vittore Olona, ha effettuato un miglioramento di tre posizioni rispetto al 2024 trionfando all’età di diciotto anni proprio come l’etiope Yenenesh Shimket in precedenza nella gara femminile. Amanuel ha fatto il vuoto nel corso del terzo giro dei quattro previsti (distanza complessiva di 8,2 chilometri), imponendo un ritmo spaventoso che ha costretto il vincitore della scorsa edizione Kipruto ad alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

