Almanacco del 23 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi domenica 23 novembre. Mancano 37 giorni alla fine dell’anno. Santo del giorno: San Colombano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Buon Sabato 22 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 23 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Amore – Giornata più leggera: hai voglia di divertirti, ma rischi di essere un po’ distratto nei sentimenti. Si legge su trevisotoday.it

Almanacco del 23 Novembre: 45 anni fa il terremoto dell’Irpinia - Il 23 novembre ricorda santi, nascite celebri e il terremoto dell’Irpinia del 1980, una tragedia che segnò profondamente il Paese. Secondo infocilento.it

23 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Clemente I Romano (Papa e Martire), è il protettore di bambini, cappellai, ... Come scrive veronasera.it