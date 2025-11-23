Allegri vince anche il derby il suo Milan ha già battuto Roma Napoli Inter Darà lezioni private di calcio

Fuoriclasse si nasce, buoni allenatori si diventa. Massimiliano Allegri è un fuoriclasse della panchina che in Italia è stato trattato da umarell i vecchietti che vanno a vedere i cantieri. Il suo Milan vince anche il derby. Uno a zero con gol di Pulisic, va da sé azione di ripartenza. Tiro di Saelemaekers, Sommers respinge sui piedi dello statunitense che segna. L’Inter ce l’ha l’occasione per pareggiare ma Calhanoglu tira il rigore debolmente. Lo sbaglia come lo sbagliò lo scorso anno contro il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri vince anche il derby, il suo Milan ha già battuto Roma, Napoli, Inter. Darà lezioni private di calcio

