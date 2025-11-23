Allegri Marotta siparietto prima di Inter Milan che riaccende la nostalgia dei tifosi della Juventus | cos’è successo a DAZN

Allegri Marotta, siparietto a DAZN nel pre-partita del derby Inter Milan: riaccesa la nostalgia dei tifosi della Juventus. Cos’è successo. La tensione di San Siro si taglia con il coltello, le luci si accendono per il Derby della Madonnina, ma a bordocampo c’è spazio per un momento di leggerezza che profuma di storia e di vecchie amicizie. Pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida tra Inter e Milan, le telecamere di DAZN hanno catturato un simpatico siparietto tra due dei massimi protagonisti del calcio italiano: Massimiliano Allegri e Giuseppe Marotta. La battuta di Allegri: “Presidente o Direttore?”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Marotta, siparietto prima di Inter Milan che riaccende la nostalgia dei tifosi della Juventus: cos’è successo a DAZN

