Firenze, 23 novembre 2025 – Sabato 29 novembre all’Ippodromo del Visarno a Firenze, con organizzazione a cura della Firenze Marathon, torna la Torna la staffetta 3x7km al Parco delle Cascine di Firenze. Come sempre le squadre sono state composte da 3 persone ciascuna che dovranno percorrere un anello di 7 chilometri a testa. Durante la fase di registrazione è stato possibile scegliere l'ente beneficiario dell'iscrizione e sostenere l'attività benefica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alle Cascine torna la staffetta solidale 3x7