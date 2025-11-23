Alle 19 affluenza in Veneto al 29,31% a Padova 32,21 %
Alle 19 affluenza in Veneto al 29,31%, nella Marca a 29,13% (le ultime elezioni avevano fatto segnare il 35,57% nella regione e 33,77% in provincia di Treviso). Male anche le altre province: Belluno 22,74%, regge Padova 32,21% (che era a 38,37% un anno or sono), Rovigo 26,36%, Venezia 28,91%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Affluenza in calo alle 12 alle Regionali di Campania, Puglia e Veneto. Secondo i dati del sito Eligendo, alle 12, in Campania l'affluenza si ferma all'8,25% (contro l'11,32% precedente), in Puglia raggiunge l'8,53% (era il 12,04%), mentre in Veneto si attesta a
Ale ore 12 l'affluenza in Veneto è del 10,1% (-4,6% rispetto al 2020). La provincia con l'affluenza più alta è Padova, dove cala comunque di quasi 5 punti. Il calo più contenuto è in provincia di Belluno, dove comunque l'affluenza si ferma all'8%. #RegionaliVen
Affluenza elezioni regionali Veneto 2025: i dati in diretta - Scenario incerto cinque anni dopo la tornata elettorale vinta da Luca Zaia, in cui la partecipazione si è dimostrata supe ...
Affluenza elezioni regionali in Veneto 2025: alle 12 ha votato il 10,10 per cento - Cinque anni fa, nel 2020 alla stessa ora il dato era del 14,74 per cento.
Referendum, in Veneto l'affluenza si ferma al 26,2% - Si attesta al 26,2%, quattro punti percentuali meno della media nazionale (30,3%), l'affluenza alle urne dei referendum abrogativi in Veneto.