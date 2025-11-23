Alle 12 l' affluenza è in calo in tutto il Veneto 10,2% a Venezia -5% sul 2020

Veneziatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netto, seppur prevedibile, calo dell'affluenza alle elezioni regionali del Veneto. Alla prima rilevazione, delle ore 12, si sono recati ai seggi il 10,1% degli aventi diritto, rispetto al 14,8% del 2020.Il calo riguarda tutte le province. Nella città metropolitana di Venezia ha votato il 10,2%. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

alle 12 l affluenza 232 in calo in tutto il veneto 102 a venezia 5 sul 2020

© Veneziatoday.it - Alle 12 l'affluenza è in calo in tutto il Veneto. 10,2% a Venezia, -5% sul 2020

Approfondisci con queste news

Comunali: in calo alle 12 affluenza nei due comuni delle Marche - E' in calo, alle 12:00, l'affluenza ai seggi sia ad Osimo che a Sant'Elpidio a Mare, gli unici due comuni al voto per rinnovare l'amministrazione comunale. Si legge su ansa.it

Ballottaggio a Lamezia, affluenza in calo al 45,12% - E' calata di 14 punti, rispetto al primo turno, l'affluenza al turno di ballottaggio che si &#232; svolto a Lamezia Terme per la scelta del sindaco della città. ansa.it scrive

Referendum, alle 12 affluenza al 7,4 per cento - Dato in calo rispetto alla consultazione abrogativa sull’acqua del 2011, ultima in cui si &#232; votato in due giorni ed è stato raggiunto il quorum: alla stessa ora di domenica si era recato alle urne ... Riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: 12 Affluenza 232 Calo