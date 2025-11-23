Alle 12 l' affluenza è in calo in tutto il Veneto 10% a Venezia -5% sul 2020
Netto, seppur prevedibile, calo dell'affluenza alle elezioni regionali del Veneto. Alla prima rilevazione, delle ore 12, si sono recati ai seggi il 10,1% degli aventi diritto, rispetto al 14,8% del 2020.Il calo riguarda tutte le province. Nella città metropolitana di Venezia ha votato il 10,2%. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
– é Una storia semplice, poetica e divertente che prende vita tra scaffali di un vecchio negozio di giocattoli. Tre anziani gestori affrontano il calo degli incassi, la scarsa affluenza e il cambiamento, rapido e inesorabile. La Burla - facebook.com Vai su Facebook
Calo dell'affluenza, Mattarella: "E' una sfida, meccanismi tecnici non colmano rappresentatività Il Capo dello Stato intervenuto alla cerimonia di apertura della 42^ Assemblea annuale dell'Anci Vai su X
Comunali: in calo alle 12 affluenza nei due comuni delle Marche - E' in calo, alle 12:00, l'affluenza ai seggi sia ad Osimo che a Sant'Elpidio a Mare, gli unici due comuni al voto per rinnovare l'amministrazione comunale. Come scrive ansa.it
Ballottaggio a Lamezia, affluenza in calo al 45,12% - E' calata di 14 punti, rispetto al primo turno, l'affluenza al turno di ballottaggio che si è svolto a Lamezia Terme per la scelta del sindaco della città. Riporta ansa.it
Referendum, alle 12 affluenza al 7,4 per cento - Dato in calo rispetto alla consultazione abrogativa sull’acqua del 2011, ultima in cui si è votato in due giorni ed è stato raggiunto il quorum: alla stessa ora di domenica si era recato alle urne ... Da lettera43.it