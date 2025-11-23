Alla scoperta dell' Obra Pia Intrighi e tesori nascosti della Spagna cattolica a Roma
Nel cuore di Roma, fra le vie intrise di storia, potere e religione, si trova una realtà antica e quasi invisibile ai più, ma fondamentale nello scenario culturale e diplomatico della Capitale: l’Obra Pia Stabilimenti Spagnoli in Italia. Questo Ente privato senza scopo di lucro di nazionalità. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Desde Perú, la artista QHAWA nos comparte la historia detrás de su obra, presentada en la muestra Premio Arte Anima Latina TOSCANA 2025 en Cortona, Toscana. Frida Velit Casquero ha sido reconocida con el Premio “Miglior Pittura Anime Art” y no - facebook.com Vai su Facebook