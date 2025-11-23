Alla scoperta dell' Obra Pia Intrighi e tesori nascosti della Spagna cattolica a Roma

Romatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Roma, fra le vie intrise di storia, potere e religione, si trova una realtà antica e quasi invisibile ai più, ma fondamentale nello scenario culturale e diplomatico della Capitale: l’Obra Pia Stabilimenti Spagnoli in Italia. Questo Ente privato senza scopo di lucro di nazionalità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Obra Pia Intrighi