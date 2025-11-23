alla reggia di venaria il gran ballo delle debuttanti con le scarpette rosse

Alla Reggia di Venaria a Torino si tiene il sesto Gran Ballo delle debuttanti, evento di tradizione e eleganza inserito nel progetto ‘Vienna sul Lago’. La storica residenza dei Savoia, patrimonio dell’umanità UNESCO, torna ad essere teatro di questa raffinata manifestazione, che celebra la moda e la cultura delle scarpette rosse.

AGI - La Reggia di Venaria Sabauda a Torino, una delle residenze dei Savoia parte del sito seriale Unesco iscritto alla Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997, è tornata a ospitare per il sesto anno consecutivo il Gran Ballo della Venaria Reale, organizzato nell'ambito del progetto ‘Vienna sul Lago’, giunto alla sua XXIX edizione. Si tratta del progetto di formazione, cultura e solidarietà patrocinato dalle più alte istituzioni italiane e internazionali. Nella magnifica Galleria Grande, il tradizionale Gran Ballo ha riportato sabato sera al centro il tema della lotta alla violenza contro le donne, alla vigilia della Giornata internazionale del 25 novembre. Agi.it

RIVARA - Giulia Di Carluccio, una canavesana protagonista al «Gran Ballo della Venaria Reale» - FOTO - Il Gran Ballo della Venaria Reale è una serata di gala a scopo benefico, di alto profilo istituzionale e più volte premiata dal Presidente della Repubblica Italiana ... quotidianocanavese.it