Alla Passerini Landi si presenta il libro Oltre il Velo di Maya della disabilità
Martedì 25 novembre, alle ore 17, il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà la presentazione del libro "Oltre il Velo di Maya della disabilità. Educatori in cerca di senso" di Paolo Pantrini, educatore professionale sociopedagogico per Assofa Odv, in dialogo con la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inaugurata questo pomeriggio, si potrà visitare fino al 29 novembre. #mostrafotografica #Piacenza #periferie #PasseriniLandi - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del libro “Danza e scienze cognitive” - Giovedì 13 novembre alle 18, il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza ospiterà la presentazione del libro “Danza e scienze cognitive” di Andrea Zardi, in dialogo con Edoardo ... Da piacenzasera.it
Terza età, visita alla biblioteca Passerini Landi - ricreative del Comune di Piacenza, la visita guidata gratuita riservata alla terza età alla scoperta dell’archivio documentale del ... Lo riporta piacenzasera.it