Alla camera ardente di Ornella Vanoni il nipote Matteo | Prima di essere un’icona era una mamma e una nonna È stata un esempio di forza di ironia di resilienza Nel suo modo di stare al mondo lei ci offriva una lezione continua

È stata allestita al Piccolo Teatro di Milano per l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Vanity Fair ha raccolto ricordi esclusivi di familiari, amici e collaboratori. Dal nipote Matteo Ardenzi all'assistente personale, Veronica De Andreis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alla camera ardente di Ornella Vanoni, il nipote Matteo: «Prima di essere un’icona era una mamma e una nonna. È stata un esempio di forza, di ironia, di resilienza. Nel suo modo di stare al mondo lei ci offriva una lezione continua»

