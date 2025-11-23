Alfredo dona il fegato per salvare l’amico Gianmarco | La nostra storia dia speranza
Sono amici da almeno 35 anni, Gianmarco Governatori, 53 anni, di Sant’Elpidio a Mare, e Alfredo Ercoli, 52 anni, di Civitanova Marche ma da giugno, lo sono in maniera ancora più forte e indissolubile perché ora li lega un dono dal valore incommensurabile. Gianmarco, affetto da epatocarcinoma, ha ricevuto il dono del fegato da Alfredo con un trapianto eseguito con approccio completamente robotico sia per il donatore vivente (non consanguineo) che per il ricevente, con una tecnica finora adottata solo a Seoul e Riyad. E’ il primo caso nel mondo occidentale, ed è avvenuto al policlinico di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Alfredo dona il fegato per salvare l’amico Gianmarco: “La nostra storia dia speranza” - Gianmarco Governatori, fermano, affetto da epatocarcinoma ha ricevuto l’aiuto da Alfredo Ercoli, civitanovese: “È stato un gesto raro”. Segnala ilrestodelcarlino.it
Muore e dona gli organi: fegato, reni e cornee per salvare altre vite - Civitanova, 15 settembre 2025 – Un gesto d’amore e solidarietà verso il prossimo, da parte di una 77enne che aveva già espresso in vita la propria volontà di donare gli organi. Da ilrestodelcarlino.it
Mamma dona parte del fegato alla figlia di 6 mesi (con una grave malformazione): salvata con un intervento mai eseguito prima in Italia - Una bimba di sei mesi, affetta da una rara malformazione delle vie biliari, è stata salvata grazie al trapianto di una parte di ... Segnala leggo.it