Sono amici da almeno 35 anni, Gianmarco Governatori, 53 anni, di Sant’Elpidio a Mare, e Alfredo Ercoli, 52 anni, di Civitanova Marche ma da giugno, lo sono in maniera ancora più forte e indissolubile perché ora li lega un dono dal valore incommensurabile. Gianmarco, affetto da epatocarcinoma, ha ricevuto il dono del fegato da Alfredo con un trapianto eseguito con approccio completamente robotico sia per il donatore vivente (non consanguineo) che per il ricevente, con una tecnica finora adottata solo a Seoul e Riyad. E’ il primo caso nel mondo occidentale, ed è avvenuto al policlinico di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alfredo dona il fegato per salvare l’amico Gianmarco: “La nostra storia dia speranza”