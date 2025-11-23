Alessia Orro infortunata | cos’è successo in Turchia e come sta la MVP dei Mondiali Il referto del Fenerbahce

Alessia Orro si è infortunata durante l’allenamento di ieri e i primi accertamenti medici hanno evidenziato un edema e una distensione al bicipite femorale destro. La palleggiatrice si è già sottoposta ai primi trattamenti, ma al momento non si conosce ancora l’entità esatta del problema fisico e quali saranno i tempo di recupero per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, vinti da protagonista con l’Italia dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La regista sarda era scesa in campo giovedì sera per disputare il derby tra il suo Fenerbahce Istanbul e il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, vinto dalle gialloblù al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Orro infortunata: cos’è successo in Turchia e come sta la MVP dei Mondiali. Il referto del Fenerbahce

