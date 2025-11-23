Al-Nassr v Al-Khaleej | formazioni statistiche e anteprima

2025-11-23 13:38:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Domani Al-Nassr affronterà Al-Khaleej. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Anteprima per Al-Nassr-Al-Khaleej. Cristiano Ronaldo riporterà la sua attenzione sull’Al-Nassr e sulla Saudi Pro League domani quando la sua squadra affronterà l’Al-Khaleej. È stata una settimana piuttosto intensa per i portoghesi, che hanno trascorso parte del tempo chiacchierando con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca come parte di una delegazione saudita a Washington che includeva anche il principe ereditario Mohammed Bin Salman. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

