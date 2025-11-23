Al Gemelli la Fondazione dedicata a Scambia rafforza ricerca e prevenzione per le donne con tumori aggressivi

La nascita della Fondazione Giovanni Scambia Nasce all’Università Cattolica di Roma la Fondazione Giovanni Scambia, dedicata al ginecologo oncologo scomparso a febbraio e alla sua eredità umana e professionale. Nell’Auditorium del Campus del Policlinico Gemelli, il 17 novembre, istituzioni, medici e famiglia si sono ritrovati per trasformare il suo lavoro in progetto stabile di ricerca . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Al Gemelli la Fondazione dedicata a Scambia rafforza ricerca e prevenzione per le donne con tumori aggressivi

