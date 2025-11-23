Agroenergia Vito Grassi Bf Energy | Un driver di governance ambientale

Maggiore efficienza nell’utilizzo del territorio, riduzione delle emissioni di CO2, migliore gestione delle risorse idriche, aumento della biodiversità. A illustrare i vantaggi dell’agrivoltaico e della produzione di biometano da residui agricoli e zootecnici, che rappresentano “una questione di governance ambientale” più che una semplice strategia legata all’innovazione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili, è Vito Grassi, CEO di Graded e ad di BF-Energy, che giovedì 20 novembre ha partecipato alla settima edizione del Forum sulla agroecologia circolare, organizzato da Legambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it