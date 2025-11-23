AfricaPapa | Rilasciate ostaggisubito

12.31 "Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti della Nigeria e del Camerun. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio". Così il Papa all'Angelus. "Preghiamo perché Chiese e scuole sempre e ovunque restino luoghi di sicurezza e speranza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it