Affluenza in netto calo in Veneto Puglia e Campania | il dato alle 12

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia al voto oggi e domani: alle 12 l'affluenza per tutte e tre le consultazioni è in deciso calo. I cittadini sono chiamati a eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale delle tre regioni. Urne aperte fino alle 23 di oggi, domenica 23 novembre 2025, e domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15. Contemporaneamente si terrà anche il turno elettorale straordinario nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso: interessati Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro e Capistrano (Vibo Valentia). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Affluenza in netto calo in Veneto, Puglia e Campania: il dato alle 12

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 4 novembre, oltre due milioni di abitanti di New York City si sono recati alle urne, registrando la più alta affluenza alle elezioni comunali dal 1969. Il socialdemocratico e membro dei Democratic Socialists of America (DSA) Zohran Mamdani ha vinto con oltre i - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Segnala ilmessaggero.it

Affluenza in calo in tutte e tre le regioni al voto - Al voto meno persone che nel 2020 in Puglia, Campania e Veneto. editorialedomani.it scrive

Elezioni, alle 12 l'affluenza si ferma al 10,1%: in calo di 4,6 punti rispetto a 5 anni fa. Urne aperte fino alle 23 (e domani dalle 7 alle 15) - Chiamati alle urne a partire dalle 7 di oggi, 23 novembre, sono 4. ilgazzettino.it scrive