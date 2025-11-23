Affluenza elezioni regionali Veneto 2025 alle 12 dati in netto calo | 10%

Venezia, 23 novembre 2025 – Il Veneto è tornato da questa mattina alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I seggi rimarranno accessibili oggi fino alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. L’attenzione è già puntata sull’ affluenza, primo vero termometro di una competizione che arriva al termine dei quindici anni dell’era Zaia e che vede in campo cinque candidati. Il centrodestra punta su  Alberto Stefani, 32 anni, mentre il centrosinistra si affida a Giovanni Manildo, 56 anni. Gli outsider sono  Fabio Bui, 60 anni, Marco Rizzo, 66 anni, e  Riccardo Szumski, candidato della lista Resistere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

