Affari tuoi la Rai posticipa e taglia lo show di De Martino ma lui non si arrende
L’Italia è una Repubblica fondata sul tifo sportivo. Lo sport prima di tutto. E stavolta non si tratta di calcio ma di tennis. La nazionale italiana, con Matteo Berrettini in grande spolvero, si è giocata la Coppa Davis contro la Spagna e, per seguirla, la Rai ha modificato il consueto palinsesto. A scapito di Affari Tuoi e di Stefano De Martino che, tuttavia, non si è lasciato abbattere. Stefano De Martino ha i minuti contati. Con più di mezz’ora di ritardo: così è iniziata la puntata del 23 novembre 2025 di Affari Tuoi. Senza possibilità di recuperare il tempo perduto, perché la programmazione della prima serata attende immodificabile al varco. 🔗 Leggi su Dilei.it
